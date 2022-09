मुस्लिम डायरेक्टर का ऑफर ठुकराने पर गैंगस्टर अबू सलेम ने SRK को मारने का बनाया था प्लान

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान उन एक्टर्स में शामिल हैं, जिन्हें 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टरों से धमकियां मिली थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1990 के दशक में जब शाहरुख अपने करियर के पीक पर थे तब वह गुलशन कुमार की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर अबू सलेम के निशाने पर भी थे। आखिर शाहरुख को क्यों जान से मारना चाहता था अबू सलेम?

शाहरुख की इस बात से खफा था अबू सलेम

इंडियन एक्प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेतम अपने मुस्लिम डायरेक्टर फ्रेंड की एक फिल्म को शाहरुख द्वारा ठुकराने जाने को लेकर नाराज थे। इस बात को लेकर अबू सलेम ने शाहरुख को फोन करके धमकाया भी था। ये दौर शाहरुख के लिए बेहद खौफजदा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 'अबू सलेम ने शाहरुख से फोन पर पूछा, हां, क्या चल रहा है? (क्या चल रहा है?)' अभिनेता ने जवाब दिया, "यह कौन है?" सलेम किंग खान की इस तरह की प्रतिक्रिया से खुश नहीं था और ऐसा सुनकर उसने शाहरुख को गाली देना शुरू कर दिया। 56 साल के एक्टर शाहरुख ने तब अबू सलेम से पूछा, ‘क्या समस्या है, सर?’ गैंगस्टर ने उसे बताया कि वह खुश नहीं है कि उसने एक मुस्लिम फिल्म निर्माता की फिल्म करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह अपने विरादरी के लोगों को सपोर्ट और प्रमोट करेगा।

जब अबू सलेम ने शाहरुख को बोला- सुना है तुझे बड़ा घमंड है लेकिन तू...

इस फोन कॉल के दौरान अबू सलेम ने शाहरुख से आगे कहा, ‘लोग बोले बड़ा घमंडी है लेकिन तू बड़ा शरीफ है। अभी पुलिस की जरूरत नहीं तेरेको। मैं अब तेरे को नहीं मारूंगा।’ उसके बाद, अबू सलेम ने शाहरुख को फोन करना शुरू कर दिया था, हालांकि उन्होंने कभी पैसे नहीं मांगे, वह अक्सर उन्हें सलाह देते थे कि उन्हें कौन सी फिल्में करनी चाहिए। वह शाहरुख को ये भी बताता था कि वह उनके सब ठिकानों के बारे में सब जानता है। शाहरुख ने इस बारे में बात करते हुए कहा- ‘वह मुझसे कहता था कि वह मुझे देख सकता है। यह एक टेलिस्कॉप के नीचे हर वक्त रहने जैसा था। यह बहुत तनावभरा और बहुत डरावना था,

शाहरुख खान को अबू सलेम से प्यार से पेश आने की सलाह दी गई थी

शाहरुख ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्हें अबू सलेम के साथ प्यार से बात करने की सलाह दी गई थी। यही नहीं शाहरुख को गैंगस्टार को कोई भी जानकारी देने से परहेज रखने के लिए बोला गया था। शाहरुख के साथ हुई इस हैरान कर देने वाले वाकया का जिक्र अनुपमा चोपड़ा की किताब ‘King of Bollywood: Shah Rukh Khan and the Seductive World of Indian Cinema.’ में हुआ है।