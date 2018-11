काजोल ने किया खुलासा, कहा- 'नहीं चाहती कि अजय-करण फिर दोस्त बनें'

'कॉफी विद करण 6' (Koffee With Karan) के काउच पर अगले मेहमान होंगे अजय देवगन (Ajay devgn )और काजोल (kajol)। वैसे तो काजोल इससे पहले भी कई बार करण जौहर (Karan johar)के इस शो में नजर आ चुकी हैं, लेकिन यह पहली बार होगा जब वह अपने पति अजय देवगन के साथ दिखेंगी। यह एपिसोड रविवार को प्रसारित किया जाएगा। शो में काजोल ने अपने पति अजय और शो होस्ट करण को लेकर एक खुलासा किया है। काजोल के इस खुलासे को जानने के बाद शायद आप भी यही सोचेंगे कि काजोल में अजय-करण को लेकर आखिर ऐसा क्यों बोलीं। तो आइए चलिए जानें काजोल के खुलासे के बारें में और उसके पीछे छुपे रहस्य के बारें में भी।

ये तो आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब अजय देवगन और करण जौहर के बीच का मनमुटाव सामने आ गया था। ये बात तब कि है जब अजय देवगन की शिवाय और करण जौहर की ‘ऐ दिल है मुश्किल’ एक साथ रिलीज़ हुई थी तब दोनों के बीच के झगड़े की खबरें सामने आई थीं। तब कहा जा रहा था कि काजोल ने भी अपने पति अजय का साथ देने के लिए अपने पुराने दोस्त करण से दूरी बना ली थी। यहाँ तक कि करण ने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र किया था कि अब काजोल से उनकी दोस्ती नहीं है।

Real life antics trump reel life drama when you're @ajaydevgn and @KajolAtUN ! #KoffeeWithKaran #KoffeeWithAjay #KoffeeWithKajol pic.twitter.com/zr8EFPSOL2

इसी बीच हाल ही में फिल्म कुछ कुछ होता है के 20 साल पूरे होने पर मुंबई में हुए एक विशेष कार्यक्रम में शाहरुख़ खान, रानी मुखर्जी और काजोल एक साथ इवेंट में नजर आएं। इस दौरान करण भी शामिल थे। उसी समय ये खबर थी काजोल करण के शो की हिस्सा बनने वाली हैं। उसके बाद काजोल और अजय देवगन कॉफी विद करण के इस सीजन में साथ आये हैं। इससे लगता है कि दोनों के रिश्ते सुधर गए हैं, लेकिन काजोल नहीं चाहती हैं कि अजय करण के दोस्त बनें। उन्होंने इस बात खुलासा करण के सामने की है। बस क्या है अब करण ने अपने शो में अजय देवगन से हुए मनमुटाव को लेकर काजोल से मजेदार सवाल करने वाले हैं।

.@KajolAtUN gets candid while @ajaydevgn stirs up the hornet's nest next Sunday on #KoffeeWithKaran! #KoffeeWithAjay #KoffeeWithKajol pic.twitter.com/yAbyWmXa8j