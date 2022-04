आलिया भट्ट और सान्या मल्होत्रा के को-स्टार शिव सुब्रमण्यम का निधन, आखिरी बार 'मीनाक्षी सुंदरेश्वर' में आए थे नजर

Shiv Subrahmanyam Death and Funeral News Update: मीनाक्षी सुंदरेश्वर और 2 States जैसी फिल्मों में काम कर चुके शिव के निधन की जानकारी फिल्म निर्देशक हंसल मेहता ने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट करके दी।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Mon, 11 Apr 2022 09:53 AM

