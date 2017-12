बिगबॉस- 11: पहली बार शिल्पा ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड, ट्विटर पर करने लगीं ट्रेंड

बिग बॉस-11 में खुद को सबसे मजबूत साबित करने वाली एक्ट्रैस शिल्पा शिंदे ने ट्विटर पर एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया। टीवी सीरियल भाभाजी घर पर हैं से खुद को लोकप्रिय बनाने वाले शिल्पा का फैन फोलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गयी।

दरअसल शिल्पा के फैन्स ने ट्विटर पर 2 घंटे में तीन लाख 29 हजार से ज्यादा ट्विट्स कर डाले। Shilpa winning Hearts ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। इस हैश टैग की वजह से शिल्पा के फैन्स ने उनके लिए 3 लाख 29 हजार ट्वीट्स किए। शिल्पा का नाम ट्रेंडिंग शामिल हो गया।

बिग बॉस के 11वें सीजन में शिल्पा ने अब तक काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। विकास गुप्ता से नोकझोंक के साथ आकाश और अर्शी से अच्छी दोस्ती ने उनको चर्चा में बनाए रखा।

Shilpa Winning Hearts is trending

With 324K Tweets .

Shilpa Fans Breaking all record one by one .#BB11 #BiggBoss11 #ShilpaShinde pic.twitter.com/Z084Net04r