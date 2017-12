BIGG BOSS: क्या एक दूसरे को डेट कर चुके हैं शिल्पा और विकास, मां ने किया ये खुलासा

जैसा कि हमने आपको बताया था कि गुरुवार को बिग बॉस के घर में घरवालों के परिवार से कोई ना कोई मिलने आएगा। इसी के चलते शिल्पा शिंदे की मां गीता शिंदे भी घर में आईं और बेटी से मिलीं। शिल्पा से मिलने के बाद गीता ने लाइव हिन्दुस्तान से खास बात करते हुए कहा कि उनकी बेटी ने उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस बातचीत में उन्होंने शिल्पा से जुड़ी गॉशिप और विवादों पर खुलकर बात की।

विकास से शादी का सच

गीता शिंदे ने बताया कि उनकी बेटी शिल्पा ने अपनी जिंदगी में इतने उतार-चढ़ाव देख लिए हैं कि अब वह अकेले ही खुश रहना चाहती हैं। इसलिए शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि शो में बिग बॉस एक टास्क के दौरान दोनों की शादी करवाएंगे लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं घर में गई तो विकास खुद मेरे पास आए और उन्होंने मेरे पांव छूकर मेरा आर्शीवाद लिया। मैंने उनसे कई बातें की।

वहीं, उन्होंने इस खबर का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि शिल्पा और विकास एक बार एक दूसरे को डेट कर चुके हैं और उन दोनों के बीच पति—पत्नी वाले रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने सिर्फ एक इंसान को डेट किया था जिससे वह शादी करने वाली थीं। हां वह बात अलग है कि एंड वक्त पर हालात कुछ ऐसे हुए कि उन्हें शादी तोड़नी पड़ी।

वायरल एमएमएस का सच

शिल्पा की मां ने उनके उस एमएमएस पर भी बात की जिसमें दावा किया गया था कि उसमें जो लड़की दिख रही हैं वह शिल्पा हैं। इस पर उनकी मां ने कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में एक घंटे में कोई भी अपने लैपटॉप पर कुछ भी एडिट कर सकता है। वह जानती हैं कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्हें शिल्पा पर पूरा भरोसा है।

पागल नहीं होशियार हैं शिल्पा

उनकी मां ने यह भी बताया कि जब उनकी बेटी को अर्शी या फिर घर से बाकी सदस्य पागल कहते हैं या फिर उन्हें गाली देते हैं तो उन्हें काफी दुख होता है। इसलिए जब वह घर के अंदर गईं तो उन्होंने सभी को सलाह दी कि वह मां शब्द का अपमान न करें और गाली न दें।

किचन में कट गई उम्र

बिग बॉस में शिल्पा ज्यादातर किचन में ही घुसीं रहती हैं लेकिन ऐसा वह कैमरे के लिए नहीं बल्कि अपनी आदत के चलते करती हैं। उनकी मां का कहना है कि शिल्पा ने अपनी आधा उम्र किचन में खाना बनाते हुए काट डाली है। यहां तक कि उनके घर में काम करने वाली बाईयां भी शिल्पा की इस आदत से काफी खुश रहती हैं। उनकी मां ने बताया कि शिल्पा ऐसी लड़की हैं जो रिश्तेदारों के यहां और अपने हर दोस्त के यहां पर खाना बनाती हैं।

नहीं देखा जाता शिल्पा का अकेलापन

हालांकि शिल्पा काफी मजबूत हैं और उन्हें किसी की जरूरत नहीं है लेकिन उनकी मां को उनका अकेलापन खाए जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब शिल्पा ने अपनी शादी तोड़ी थी तब भी उन्होंने उसे काफी समझाया था और अभी भी वह उन्हें यही कहती हैं कि शादी कर लो बेटा। दरअसल शिल्पा की मां को लगता है कि उनके बाद शिल्पा का क्या होगा और कौन होगा जो उनकी देखभाल करेगा।

Shilpa Shinde's mother visits the #BB11 house & she has some wise words for all the housemates! Tune in tomorrow to watch what she has to say! #BBSneakPeek pic.twitter.com/4pkvAeEYEG