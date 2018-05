हिना खान को लेकर शिल्पा शिंदे ने किया ट्वीट, कहा- मैं उन्हें पसंद करती हूं...

बता दें कि शो के दौरान दोनों के बीच बहुत जोरदार लड़ाई हुई थी, जिसके बाद हिना खान ने शिल्पा को 'चॉल गर्ल' कह दिया था। इसके बाद एक इंटरव्यू में शिल्पा ने जवाब देते हुए कहा था, 'मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन हिना एक चॉल गर्ल से ज्यादा अक्रामक हैं। और वो खुद एक मोहल्ले की आंटी थी।' इतना ही नहीं, शिल्पा ने ये भी कहा था कि वे लाइफ में फिर कभी हिना खान से मिलना नहीं चाहेंगी। दोनों ने एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करने से भी मना कर दिया था, जब बिग बॉस के लगभग सभी कंटेस्टेंट को बुलाया गया था। हिना खान अभी नया शो ले रही हैं, वहीं शिल्पा शिंदे सुनील ग्रोवर के साथ दे दना दन में नजर आ रही हैं। शिल्पा शिंदे के इस ट्वीट के बाद क्या आपको भी लगता है कि दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी...?

Life is really very short. Negativity Se Jyada fun dekho 😜 I really like Hina.

And now bigg Boss is over so there is no point to fight.

Hina is doing great so its my request to all fandom, rather than hating each other love your idol.



Lot’s of love to all 🤗 https://t.co/FqNHO0MmfM