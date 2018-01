शिल्पा शिंदे के एक्स बॉयफ्रेंड ने पहले ही कर दी थी उनके जीतने की घोषणा, जानें क्या कहा था

तीन महीने का लंबा सफर तय कर आखिरकार बिग बॉस सीजन 11 का खिताब शिल्पा शिंदे ने जीत लिया है। शो के फाइनल तक पहुंचीं हिना खान सहित बाकी के 19 कंटेस्टेंट्स को पछाड़कर शिल्पा शिंदे शो की विनर बन गई हैं। घर में शिल्पा का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। जहां विकास गुप्ता शुरुआत में उनके सबसे बड़े दुश्मन रहे तो वहीं जैसे-जैस शो आगे बढ़ता गया वैसे-वैसे दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन इस दौरान शो के बाहर भी कोई ऐसा था जिनके साथ शिल्पा के रिश्तों में सुधार होता नजर आ रहा है। और वो हैं शिल्पा के एक्स बॉयफ्रेंड रोमित राज।

BIGG BOSS 11 FINALE: इस सीजन की विनर बनीं शिल्पा शिंदे

शिल्पा के विनर बनने से पहले ही रोमित ने शिल्पा के फेवर में एक ऐसा ट्वीट किया था जिससे पढ़कर आपको भी खुशी मिलेगी। बता दें कि शिल्पा और रोमित का ब्रेकअप तल्खी भरा रहा था इसके बाद भी रोमित ने शिल्पा के पक्ष में ट्वीट किया। रोमित ने अपने ट्वीट में फैन्स और वेलविशर्स को थैंक्स लिखा है और साथ ही लिखा कि आप बेस्ट कैंडिडेट को सपॉर्ट कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि असली विनर कौन है? गॉड ब्लेस.... फिर आखिर में उन्होंने लिखा, Shilpa Shinde For The Win।

Thankyou Fans & well wishers u r truly supporting the Best among the rest!! Thanks to #twitter we know who the Real Winner is..God Bless🤘🏻#BB11 #BiggBoss11 #BiggBossFinale #BB11Update #ColorsTV #Shilpians #BiggBoss #BB11Finale Shilpa Shinde For The Win