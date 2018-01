विकास के लिए एक बार फिर 'भाभी जी' बनीं शिल्पा शिंदे, पूरी की उनकी ये डिमांड 

बिग बॉस के फिनाले में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और घर में मौजूद हर एक शख्स अपनी जान लडा़कर हर टास्क कर रहा है। सीजन के आखिरी हफ्ते में काफी दिलचस्प चीजें भी देखने को मिल रही हैं जैसे हाल ही में घर में अर्शी खान का आना, और अचानक घर से आकाश डडलानी का बेघर हो जाना। आकाश के बेघर होने के बाद अब घर में सिर्फ चार कटेंस्टेंट हिना खान, विकास गुप्ता, शिल्पा शिंदे और पुनीश रह गए हैं।

बता दें कि अर्शी खान के आने पर हुए 'अर्शी चाहते हैं' टास्क में विकास गुप्ता विनर बने थे। जिसके चलते इस बार बिग बॉस घर में एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग टास्क देंगे। टास्क में विकास गुप्ता को घर का कठोर तानाशाह बनाया जाएगा और गार्डेन एरिया में बाकी सदस्यों के लिए बजर (हॉर्न) लगे हुए हैं। टास्क में विकास एक कठोर तानाशाह की भूमिका निभाएंगे और पूरे घर पर उनका राज चलेगा। बाकी के घरवाले उनके द्वारा दिए जा रहे सभी ऑडर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ऑर्डर पूरा नहीं करना चाहता तो उसे गार्डन एरिया में मौजूद बजर को दबाकर इस टास्क के बाहर होने की घोषणा करनी होगी।

जब भी प्रजा का कोई भी सदस्य बजर या हॉर्न दबाकर टास्क से बाहर होगा तो विकास 3 लाख की धनराशि जीत जाएंगे। विकास इस टास्क के दौरान जितनी भी धनराशि जीतेंगे वो शो की प्राइज मनी में से कम हो जाएगी। टास्क के दौरान विकास गुप्ता काफी कठोर भूमिका नजर आएंगे और घरवालों से अजीब-अजीब कार्य करने को कहेंगे। इस दौरान आज के एपिसोड में विकास प्रतिद्वंदी सदस्य शिल्पा शिंदे को साड़ी में देखने का आदेश देंगे, जिसपर शिल्पा 'भाभीजी' के अवतार में दिखेंगी इसपर दोनों के बीच काफी प्यार देखने को मिलेगा। वहीं तानाशाह बनते ही विकास, पुनीश को गंजे होने के लिए आदेश देंगे, जिसपर पुनीश साफ मना कर देंगे।

.@lostboy54 gets a unique chance to win a cash prize by becoming the dictator of the #BB11 house. Catch this task, tonight at 10:30 PM on #BB11. #BBSneakPeek pic.twitter.com/V5oWlFtAOu