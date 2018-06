नेहा धूपिया के बाद इस एक्ट्रेस की आ रही थी प्रेग्नेंसी की खबरें, जानें क्या है सच्चाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया की अचानक शादी की खबरों के बाद से नेहा की प्रेग्नेंसी की खबरें थीं। लेकिन इन खबरों का खंडन करते हुए नेहा घूपिया के पिता ने यह क्लीयर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अपने-अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी होने के कारण शादी को जल्दबाजी में किया गया। वहीं, अब एक और एक्ट्रेस के प्रेग्नेंट होने की खबर जोरों पर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी की। हाल ही में उन्हें एक पैथलॉजी लैब से बाहर निकलते हुए देखा गया था, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर ये खबर उड़ने लगी 43 साल की शिल्पा शेट्टी फिर से प्रेग्नेंट हैं।

#ShilpaKoKyaHua KUCH NAHI! Hey Bhagwan 😅I get a preventive health check done at SRL regularly to know that my body is as healthy on the inside as the outside.Something we all must do.What's all the fuss about !! And NO not pregnant🙄 #healthcheck #preventionisbetterthancure