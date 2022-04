Shilpa Shetty की मां सुनंदा शेट्टी को धोखाधड़ी केस में राहत, कोर्ट से मिली जमानत

शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी को धोखाधड़ी मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। 21 लाख रुपये के लेन-देन को लेकर सुनंदा शेट्टी पर केस दर्ज किया गया था, जिस पर अब उन्हें कोर्ट से बेल मिल गई है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Wed, 13 Apr 2022 02:01 PM

