VIDEO:शिल्पा शेट्टी की फिटनेस को देखकर हैरान हुए फैंस, हजारों लोगों के साथ मिलकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

फिटनेस के लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी हमेशा से ही काफी एक्टिव रही हैं और यहीं कारण है कि मां बनने के बाद भी शिल्पा की छरहरी काया है। हाल ही में फिटनेस एक्सपर्ट शिल्पा ने पुणे स्थित आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज मैदान में एक कीर्तिमान हासिल किया है। शिल्पा के इस कार्य को लेकर देश-विदेश तक चर्चा हो रही है। जी हां हाल ही में शिल्पा ने करीब ढ़ाई हजार लोगों के साथ मिल कर यह भारत का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डस में दर्ज कराया।

बता दें कि हाल ही में पुणे स्थित आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज मैदान में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इस पहल का आयोजन किया था। इस आयोजन का बॉलीवुड अभिनेत्री और फिटनेस एक्सपर्ट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के नेतृत्व किया। इस दौरान शिल्पा के साथ 2,353 लोगों ने एक साथ 60 सेकेंड तक पेट के सहारे की स्थिति में रहकर भारत का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डस में दर्ज कराया।

The #36SecPlankChallenge campaign stepped up to a whole new level as we broke the #GuinnessWorldRecords title at the #BajajAllianzLifePlankathon. Thank you Pune for participating in this event and placing #India on the global fitness map. Good health leads to #LifeGoalsDone.@GWR pic.twitter.com/L3WlXvvx26