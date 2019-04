सुपर डांसर चैप्टर 3 में Shilpa Shetty ने किया इस छह साल की लड़की के साथ बैले डांस, वीडियो हो रहा वायरल

टीवी जगत का सबसे बड़ा शो सुपर डांसर चैप्टर 3 में वीकेंड पर खासी मस्ती की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि छह साल की कंटेस्टेंट रुपसा ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों और जजों का दिल जीता। इन्होंने शिल्पा शेट्टी संग ठुमके भी लगाए। इससे पहले भी कई मौकों पर रुपसा ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से जजों को सरप्राइज किया है। और उनका दिल जीता है।

वीकेंड पर रुपसा और शिल्पा शेट्टी के बीच बैले डांस कॉम्पिटिशन हुआ। दोनों ने एक साथ स्टेज पर बैले डांस किया। इन दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

