विकास के साथ शिल्पा ने किया पोल डांस, फिर भाभी जी बोलीं-'गलत पकड़े हैं'

शिल्पा शिंदे बिग बॉस के इस सीजन की विनर हैं। इस सीजन विकास गुप्ता और शिल्पा की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी। दोनों की जोड़ी को फैन्स ने इतना पसंद किया कि ऑडियन्स फिर दोनों को साथ देखने के लिए बेचैन हैं। इसी वजह से दोनों अब जल्द ही एंटरटेनमेंट की रात में नजर आएंगे।

इस शो से जुड़े दोनों के कुछ प्रोमो सामने आए हैं जिन्हें देखकर आप भी इस शो को जरूर देखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में विकास पोल बनेंगे और शिल्पा विकास को पोल बनाकर डांस करेंगी। इतना ही नहीं शिल्पा एक बार विकास को ये भी बोलेंगी कि गलत पकड़े हैं।

बता दें कि शो 'एंटरटेनमेंट की रात' में विकास गुप्ता, शिल्पा शिंदे के अलावा पुनीश शर्मा और अर्शी खान भी नजर आने वाली हैं।

