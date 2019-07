Shekhar Suman की कोल्ड ड्रिंक में निकले कीड़े, ट्वीट कर शेयर की फोटो

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और कॉमेडियन शेखर सुमन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। ये एक ऐसी घटना है जो इनके साथ घटी है। दरअसल, हाल ही में शेखर सुमन ने लिम्का की एक बोतल खरीदी जिसे खोलने पर उन्हें बोतल के ढक्कन पर काले रंग के कीड़े दिखाई दिए। इस घटना के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर फैंस को सतर्क किया है कि वह लिम्का न खरीदें और न ही उसका सेवन करें।

Just opened a bottle of Limca ..full of insects inside the cap n the rim of the bottle.people are advised not to drink Limca or buy and report this matter immediately.plz retweet this in public interest #Beverage #foodsafety #foodndrugsadmin pic.twitter.com/3JbbVIoiGP — Shekhar Suman (@shekharsuman7) July 18, 2019

सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर उन्हें पूरी जानकारी को साझा किया है। शेखर सुमन की कोल्ड ड्रिंक में से कीड़े निकले हैं। जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर लोगों से कोल्ड ड्रिंक ना पीने की अपील की है।

@CocaCola_Ind guys u neeed to seriously look into this matter cause I almost had this drink full of insects ! — adhyayan summan (@AdhyayanSsuman) July 18, 2019

शेखर सुमन ने ट्वीट कर लिखा है कि जासे ही मैंने लिम्का की बोतल पीने के लिए खोली मुझे काले रंग के कई कीड़े दिखाई दिए। मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि वे लिम्का ना पिएं और ना ही खरीदें। सतर्क रहें और सभी के हित के लिए इसे रीट्वीट कर और लोगों के साथ साझा करें।

We'd like to look into this. Please send us a direct message with your full name, telephone, email address and the country where you are located so we can follow up with you. Thanks for reaching out! — Coca-Cola (@CocaCola) July 18, 2019

शेखर सुमन के इस ट्वीट पर अब कोल्ड ड्रिंक कंपनी का जवाब आया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम इस विषय पर ध्यान देंगे। कृपया कर अपना पूरा नाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल साझा करें।