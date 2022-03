अमीश त्रिपाठी की इन किताबों पर बनेगी वेब सीरीज, शेखर कपूर करेंगे डायरेक्शन

अमीश त्रिपाठी की किताबें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत पॉपुलर हैं। अब शेखर कपूर ने अमीश त्रिपाठी की किताबों पर वेब सीरीज बनाने का फैसला किया है। अमीश की शिवा ट्रायोलॉजी को शेखर वेब सीरीज के तौर पर पेश करेंगे। क्योंकि अमीश त्रिपाठी की किताबों में महादेव, श्रीराम और सीता जैसे देवताओं के एक सुपरहीरो की तरह पेश किया गया है इसलिए वेब सीरीज में VFX के साथ इस कहानी को देखना वाकई दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि इस सीरीज को किस प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा।

इन किताबों पर बनेगी वेब सीरीज

अमीश त्रिपाठी की किताब The immortals of Meluha, The Secret of The Nagas और The Oath of The Vayuputras साल 2010 में पब्लिश हुई थीं। इन किताबों को शायद आपने भी पढ़ा होगा। किताबों पर वेब सीरीज बनने की जानकारी को खुद अमीश ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ ट्विटर पर शेयर किया है। अमीश ने लिखा, 'Meluha की दुनिया को OTT पर लाने के लिए शेखर कपूर, रॉय प्राइज और सुप्रन एस वर्मा से बेहतर टीम की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस खबर को आपके साथ शेयर करते हुए बहुत एक्साइटेड हूं।'

कौन करेगा डायरेक्शन-प्रोडक्शन

शेखर कपूर इस वेब सीरीज को डायरेक्ट करेंगे और राइटर सुप्रन एस वर्मा स्क्रीनप्ले लिखेंगे, इसके अलावा वह सीरीज के को-डायरेक्टर हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल आर्ट मशीन इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड करेगी। अमीश का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो गया है और फैंस इस प्रोजेक्ट को लेकर सुपर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- इसके बारे में अब वेट नहीं हो रहा है।

क्या OTT पर भी चलेगा किताब वाला जादू?

एक यूजर ने लिखा- वाओ। फाइनली अब ऐसा हो रहा है। वो भी शेखर कपूर के साथ। बता दें कि इस बुक के बहुत से चाहने वाले हैं और ये उस दौर की सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताबों में शुमार रही है। हालांकि देखना होगा कि क्या शेखर कपूर ओटीटी पर भी वही जादू चला पाएंगे जो अमीश ने अपने शब्दों के जरिए चलाया। क्योंकि जाहिर तौर मशहूर और कामयाब किताब होने के चलते शेखर से लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा रहेंगी।