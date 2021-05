शहनाज गिल के ट्वीट को मिला सिद्धार्थ शुक्ला का साथ, 'द फैमिली मैन' मनोज बाजपेयी ने दिया जवाब

दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी जल्दी ही 'द फैमिली मैन' के दूसरे सीजन में नजर आने वाले हैं। हाल ही में 'द फैमिली मैन 2' का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे फैन्स ने ढेर सारा प्यार दिया। ऐसे में इस पर शहनाज गिल ने भी सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने भी उनका साथ दिया। वहीं मनोज बाजपेयी ने दोनों को जवाब भी दिया।

क्या है शहनाज का ट्वीट

शहनाज गिल ने द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर देखने के पर ट्वीट किया। शहनाज ने अपने ट्वीट में लिखा, 'फैमिली मैन 2 का ट्रेलर देखकर मजा आ गया।' इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला को टैग करते हुए शहनाज ने आगे लिखा- 'सीजन वन वापस देखना बनता है, क्या कहते हो?'

सिद्धार्थ ने दिया जवाब

शहनाज गिल के ट्वीट पर सिद्धार्थ शुक्ला ने भी जवाब दिया। सिद्धार्थ ने अपने ट्वीट में लिखा, ' श्री, श्री, श्रीकांत जी... नॉट सो मिनिमम आदमी को वापस देखना ही पड़ेगा। शहनाज तुमसे पूरी तरह सहमत हूं।' इसके बाद सिद्धार्थ ने आगे अपने ट्वीट में लिखा- 'मनोज बाजपेयी, क्या कड़क ट्रेलर है।' फैन्स सिद्धार्थ और शहनाज के इस ट्वीट को काफी पसंद कर रहे हैं।

Sri, Sri, Srikant ji, the not so minimum guy ko wapas dekhna hi padega. Can’t agree more @ishehnaaz_gill , #LoveTheFamilyMan @BajpayeeManoj , kya kadak trailer hai! https://t.co/RnF5KUyUU5