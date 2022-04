हिंदी न्यूज़ मनोरंजन यश की KGF Chapter 2 पर शहनाज गिल का ट्वीट, श्रीनिधि शेट्टी से कहा- 'रॉकी भाई के लिए गोली खाई आपने...'

यश की KGF Chapter 2 पर शहनाज गिल का ट्वीट, श्रीनिधि शेट्टी से कहा- 'रॉकी भाई के लिए गोली खाई आपने...'

केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2) की धूम मची हुई है, ऐसे में शहनाज ने भी केजीएफ 2 (KGF 2) देखी और ट्वीट किया। शहनाज गिल के ट्वीट पर एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी (Srinidhi Shetty) ने भी जवाब दिया।

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Fri, 15 Apr 2022 07:18 PM

