सिद्धार्थ शुक्ला को आज भी नहीं भुला पाई हैं शहनाज गिल, उनकी यादें ऐसे रखती हैं हमेशा अपने पास

सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। ऑफस्क्रीन ही नहीं दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री भी फैंस को खूब पसंद आती है। इतना ही नहीं फैंस ने तो दोनों का नाम सिडनाज तक रखा है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Tue, 05 Apr 2022 04:36 PM

इस खबर को सुनें