ऑल्ट बालाजी पर भड़के शहनाज गिल के फैंस, सोशल मीडिया टीम ने मांगी माफी, कहा- ‘गलती से हुआ’

‘बिग बॉस’ के घर से निकलने के बाद फैंस सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल को एक साथ देखना पसंद करते हैं। दोनों अक्सर ट्विटर पर ट्रेंड करते रहते हैं। सिद्धार्थ का नया शो ‘ब्रोकन बट ब्यूटीफुल’ जल्द ही ऑल्ट बालाजी पर रिलीज होने वाला है। इस बीच ऑल्ट बालाजी के ट्विटर हैंडल से शो से जुड़ा हुआ एक आपत्तिजनक ट्वीट लाइक हो गया जिसे देखकर शहनाज गिल के फैंस भड़क उठे।

शहनाज गिल के फैंस भड़के

दरअसल सीरीज में सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया रोठी की जोड़ी है। शो के जो पोस्टर अभी तक आए हैं दोनों काफी क्लोज दिख रहे हैं। शो के पोस्टर को लेकर एक यूजर ने शहनाज को ट्रोल करने की कोशिश की और आपत्तिजनक ट्वीट किया। इसी ट्वीट को ऑल्ट बालाजी के ट्विटर अकाउंट से लाइक किया गया। जिसके बाद फैंस ने माफी की मांग की।

#Shameonaltbalaji seriously @altbalaji this is very shameful I'm sonia fan but every girl deserves only love we want an apology say sorry to @ishehnaaz_gill — Soniarathee_fc (@FcSoniarathee) May 21, 2021

#ShameOnAltBalaji i was waiting for this day, remove such app's from playstore ,they only make cheap and D grade shows..@ektarkapoor she also produce such serials ask her also ,, remove these apps save human kind — Manish Kumar (@mmanish04) May 21, 2021

एप को निगेटिव रिव्यूज दिए

कई यूजर्स ने ऑल्ट बालाजी एप को अनइंस्टॉल कर दिया तो कुछ ने इसकी रेटिंग को निगेटिव रिव्यूज दिए। मामला बढ़ता देख ऑल्ट बालाजी के सोशल मीडिया अकाउंट को देख रही एजेंसी ने माफी मांगी है।

सोशल मीडिया टीम ने मांगी माफी

डिजिटल और सोशल मीडिया एजेंसी ऑटम वर्ल्डवाइड ने एक पोस्ट शेयर किया है। जिसे ऑल्ट बालाजी ने रीट्वीट किया है उन्होंने लिखा कि ‘हम ऑटम, ओआरम ऑल्ट बालाजी के सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं। बीती रात को हमारे टीम के एक सदस्य द्वारा गलती से शहनाज के बारे में एक ट्वीट लाइक हो गया जो कि ठीक नहीं था। हम प्रशंसकों और कलाकारों को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं और किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा कभी भी इरादा नहीं था।‘

ऑल्ट बालाजी की गलती नहीं

‘हम एक्टर, ऑल्ट बालाजी और सभी प्रशंसकों से विनम्र माफी मांगते हैं। हमने कड़ी से कड़ी प्रक्रिया लागू की है जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि यह दोबारा कभी ना हो। हम माफी मांगते हैं यह पूरी तरह से हमारी तरफ से हुआ है ना कि ऑल्ट बालाजी की ओर से। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऑल्ट बालाजी और उनके शोज को ढेर सारा प्यार देते रहेंगे।‘