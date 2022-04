VIDEO: शहनाज गिल ने खेत में की मस्ती, अपने पिंड से शेयर किया ये क्यूट वीडियो

शहनाज गिल ने अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिस में वो एक बार फिर अपनी क्यूटनेस से सभी का दिल जीतती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में शहनाज गिल, 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' अंदाज में नजर आ रही हैं।

हिन्दुस्तान,मुंबई Avinash Singh Wed, 06 Apr 2022 09:46 PM

इस खबर को सुनें