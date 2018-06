सोनाक्षी के सामने शर्मिंदा हुए पिता शत्रुघ्न सिन्हा, सरेआम बोले- मैं अच्छा पिता नहीं हूं

बॉलीवुड में आज अपनी एक अलग पहचान बना चुकीं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का 2 जून यानी की कल उनका जन्मदिन था। सोनाक्षी सिन्हा 32 साल की हुई सोनक्षी सिन्हा को बॉलीवुड से लेकर आम लोगों ने उन्हें विश किया लेकिन सोना को अपने पापा अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के विश करने का इंतजार था। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक बेहद इमोशनल ट्वीट किया है। शत्रुघ्न सिन्हा पोस्ट करते हुए लिखा ऐसा पहली बार है कि मैं सोनाक्षी के साथ उसको विश करने के लिए उसके साथ नहीं हूं।

बता दें कि जन्म 2 जून 1987 को बिहार के पटना में हुआ था। सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की बेटी हैं। सोनाक्षी के जन्मदिन पर बी-टाउन स्टार्स से उन्हे कई बधाई के संदेश भी मिले। इन सबके अलावा सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।

I was most fortunate yesterday to wish my favourite, apple of my eye, my most beautiful baby daughter, @sonakshisinha right in time on her birthday. In the first week of June, I am always with my family. This is the first time ever I'm not there to wish my daughter & my sons..1>2