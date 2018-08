अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग देखकर चौंक गए शत्रुघ्न सिन्हा, कही ये बात

बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की एक्टिंग को लेकर एक ट्वीट किया है। उन्होंने बेटी की तारीफ करते हुए लिखा, 'नई दिल्ली के प्रतिष्ठित चाणक्य टॉकीज में सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' देखी। योग्य माता-पिता पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा की योग्य बेटी।'

शत्रुघ्न ने आगे लिखा, 'लुटेरा और अकीरा में जबरदस्त एक्टिंग करने के बाद सोनाक्षी ने हमें फिर अपने काम से चौंका दिया है।'

