VIDEO: रैम्प पर उतरीं शनाया कपूर चलने के अंदाज को लेकर हुईं ट्रोल, यूजर्स बोले- ‘ट्रेनिंग दो पहले’

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Sat, 26 Mar 2022 09:13 PM

इस खबर को सुनें