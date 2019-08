Shamita Shetty के गाने ‘Teri Maa’ का फर्स्ट लुक रिलीज, लॉन्च के मौके पर ‘जीजू’ राज के लिए कही ये बात

अभिनेत्री शमिता शेट्टी ने कहा है कि जीजा राज कुंद्रा के साथ म्यूजिक वीडियो में काम करने में उन्हें मजा आया। वह हैरान करने वाली खूबियों से लबरेज हैं।

शमिता जल्द ही पंजाबी म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगी, जिसका निर्देशन कुंद्रा ने किया है।

शमिता ने कहा, यह एक मजेदार, पेपी पंजाबी गाना है और यह मुझे वह मौका देता है, जो मैं करना पसंद करती हूं, डांस। हमने दिन के दौरान मुंबई की गर्मी में यह गाना शूट किया। लेकिन इससे ज्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने टीम के साथ बहुत मस्ती की।

Can't wait for the world to see this! My very first Punjabi music video #TeriMaa , out on 12th August.@TSeries @roopsidhuonline @dollysidhulive @mr_mnv @TheRajKundra @Ranju_Varghese @MUZIKONERECORDS @yourjaani1 @BPraak https://t.co/bik8afvkY7