लोकसभा चुनावों में PM Narendra Modi की जीत पर Shahrukh Khan ने इस अंदाज में दी बधाई

आजकल शाहरुख खान (Shahrukh Khan) काम में काफी व्यस्त चल रहे हैं। Ted Talk के लिए ये तैयारियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान भी अमेरिका के एक चैट शो में मिस्टर ‘लेटरमैन’ से मिलकर आए हैं। जहां उनका एक अलग अंदाज फैंस को देखने को मिला है।

हाल ही में लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की जीत के बाद शाहरुख खान ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election 2019) में जीत की बधाई दी है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर एक नोट लिखा है। साथ ही पीएम नरेन्द्र मोदी को उन्होंने टैग भी किया है।

उन्होंने लिखा कि हम, एक गर्वित भारतीय होने के नाते, स्पष्टता के साथ एक प्रतिष्ठान का चुनाव किया है। अब हम सभी को इसके पीछे रहते हुए मिल-जुलकर काम करना है जिससे हमारी हमारी आशाएं और सपने पूरे हो सकें। पीएम @nnarramodi जी को बधाई, @ BJP4India और उसके नेता को भी बधाई।

We - as proud Indians - have chosen an establishment with great clarity and now we need to get behind it and work with it to have our hopes and dreams fulfilled.The Electoral Mandate and Democracy is a winner.Big congratulations to PM @narendramodi ji, @BJP4India and its leaders.