शाहरुख खान ने ट्विटर पर इस एक्टर के साथ काम करने की जाहिर की ख्वाहिश, एक्टर ने दिया ये जवाब

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ इंडस्ट्री का हर अभिनेता-अभिनेत्री काम करना चाहता है। अब किंग खान किसी के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर करें तो उसे बी-टाऊन की स्पेशल कैटेगिरी में ही रखा जाएगा। खबर है कि शाहरुख खान ने अरमान मलिक के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। शाहरुख से ट्विटर पर चैट के दौरान उनके प्रशंसकों ने पूछा कि क्या वह अरमान के साथ काम करना चाहेंगे।

शाहरुख ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे अच्छा लगेगा अगर अरमान मेरे लिए गाएं। अरमान मलिक ‘सब तेरा’, ‘नैना’ और ‘बोल दो न जरा’ जैसे हिट गीतों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि यह कमाल का होगा अगर अमाल मलिक संगीत बनाएं और मैं गाऊं क्योंकि वह संगीतकार और मैं गायक हूं। हमारे लिए यह सपने के सच होने जैसा होगा।

It’ll be amazing if @AmaalMallik does the music & I sing as he is the composer and I am the singer.



Would definitely be a dream come true! @iamsrk 🙏🏻♥️ https://t.co/0VO2GVbbCP