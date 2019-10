शाहरुख ने की फरहान अख्तर की तारीफ, ट्वीट कर लिखी ये बात

बॉलीवुड के किंग खान शाहरूख खान ने फरहान अख्तर की तारीफ की है। फिल्मकार राकेश ओमप्रकाश मेहरा की आने वाली फिल्म 'तूफान' इन दिनों में चर्चा में है। हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ है। पोस्टर में फरहान अख्तर बॉक्सर के रोल में बॉक्सिंग रिंग में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में फिल्म की रिलीज डेट अगले साल 2 अक्टूबर की है। पोस्टर के रिलीज होने के बाद शाहरुख खान ने फरहान अख्तर के फर्स्ट लुक की तारीफ की है।

शाहरुख खान ने ट्वीट किया, 'क्या बात है। ऑल दी बेस्ट मेरे दोस्त। यह सब देखकर अच्छा लगा।' इससे पहले फरहान अख्तर ने अपनी इस फिल्म के लिए वर्कआउट करते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं।

Kya baat hai. All the best my friend. All looking and feeling awesome! https://t.co/Eek6DlpslD