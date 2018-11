17 साल बाद शाहरुख खान पर कलिंग सेना का फूटा गुस्सा, कहा- 'ओडिशा में कदम रखते करेंगे मुंह काला'

सुपरस्टार शाहरुख खान इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म जीरो को लेकर काफी बिजी हैं। आए दिन शाहरुख खान के अपनी इस फिल्म को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। फिल्म जीरो के अलावा शाहरुक पुरुष हॉकी विश्व कप को लेकर भी चर्चा में हैं। बता दें कि हाल ही खबर आई थी कि शाहरुख खान जल्द ही पुरुष हॉकी विश्वकप 2018 (Mens Hockey World Cup 2018) में शामिल होने वाले हैं। लेकिन किंग खान के हॉकी विश्वकप में शामिल होने से पहले ही उन्हें धमकी मिली है। कलिंग सेना ने कहा है कि यदि शाहरुख खान ओडिशा आए तो उनके मुहं पर काली स्याही फेंकी जाएगी।

बता दें कि शाहरुख खान ने हाल ही में ए आर रहमान के साथ इसके एंथेम जय हिंद इंडिया के टीजर को रिलीज किया है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान इस बार विश्व कप को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। इसी बात को लेकर उड़ीसा की कलिंगा सेना उनसे नाराज है।

यहां देखें 'जय हिंद इंडिया' का प्रोमो

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कलिंग सेना ने शाहरुख खान पर कालिख पोतने की धमकी दी है। शाहरुख खान पुरुष हॉकी विश्वकप 2018 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भुवनेश्वर जाएंगे। ये कार्यक्रम 27 नवंबर को कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर में होगा। इसके बाद 28 नवंबर को बारबाटी स्टेडियम, कटक में एक कंसर्ट कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में संगीतकार एआर रहमान भी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य बॉलीवुड सितारें भी शामिल होंगे। इसके लिए स्टेडियम में जोर-शोर से तैयारी चल रही है। पुरुष हॉकी विश्वकप 2018 का इस साल ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कई देशों की टीम हिस्सा लेने वाली हैं।

इस बात को नाराज है कलिंग सेना

बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म अशोका 2001 आई थी जिसमें राजा अशोक और कलिंग साम्राज्य के इतिहास को दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर शाहरुख खान पर ओडिशा के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। मूवी में कलिंग वार को गलत तरीके से दिखाया गया था। जिसकी वजह से राज्य की संस्कृति का अपमान हुआ। 11 ननंबर को कलिंग सेना ने एक रैली भी निकाली थी जिसमें किंग खान के पुतले को जलाया गया था।

बता दें कि फिल्म अशोका को लेकर 17 साल पहले भी ओडिशा में विरोध किया गया था। लेकिन किंग खान की ओर से माफी नहीं मांगी गई थी। इसी बात को फिर उठाया गया है और शाहरुख खान से माफी मांगने के लिए कहा गया है। यदि वे बगैर माफी मांगे ओडिशा जाते हैं तो फिर उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं काली स्याही फेंकी जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विवाद की जड़ शाहरुख खान की फिल्म अशोका ही है। कलिंग सेना के प्रमुख हेमंत रथ ने एक्टर से माफी की मांग की है। उन्होंने इस संदर्भ में 1 नवंबर को पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। कलिंग सेना जनरल सेक्रेटरी निहार पाणी ने कहा कि हमने शाहरुख खान के चेहरे पर स्याही फेंकने के इंतजाम कर लिए हैं। एयरपोर्ट से स्टेडियम के बीच उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरे रास्ते भर मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शाहरुख को भेजा न्योता

Thank @arrahman ji for coming to #Odisha and launching the #HockeyWorldCupAnthem. It was such a delight to hear Odisha Hockey Men’s World Cup 2018 anthem - #JaiHindIndia. Thank @iamsrk ji and Gulzar ji for weaving magic to the music. #HWC2018 #Odisha2018 #OdishaWorldCupAnthem https://t.co/ElHdj0Bo0t