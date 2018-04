सलमान के बचाव में सामने आए शाहऱुख खान, कहा ये...देखें वीडियो वायरल

काला हिरण मामले को लेकर सलमान खान को हुई पांच साल की सजा पर आखिर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख सामने आए हैं। सलमान को मिली सजा के खिलाफ कई बॉलीवुड हस्तियां सामने आई हैं।

इसी बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख का एक वीडियो सामने आया है। जिसे देखकर फैंस हैरान हैं। वीडियो में शाहरुख खान अपने दोस्त सलमान का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि- सलमान स्टार होने का कीमत चुका रहे हैं।

Throwback VIDEO: When @iamsrk lent his support to @BeingSalmanKhan #SalmanVerdict #SalmanKhan pic.twitter.com/uP8VjWx01L