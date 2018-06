चौथे बच्चे की प्लानिंग में हैं शाहरुख खान, अभी से बचा रहे हैं अबराम के कपड़े, जानिए वजह

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपने फिल्मों के अलावा अपने निराले अंदाज के लिए वह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। ये तो सब जानते हैं कि बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलेब हैं। शाहरुख समय-समय पर #Asksrk सेशन के जरिए फैन्स से सोशल मीडिया पर बातें करते रहते हैं। इस सेशन में वह अपने फैन्स के सवालों के जवाब भी देते हैं। इसी सेशन के दौरान उनसे एक फैन ने चौथे बच्चे की प्लानिंग के बारे में भी पूछ लिया।

शाहरुख़ के पास हाजिरजवाबी में जिस अंदाज जवाब दिया है उसे सोशल मीडिया पर काफी पंसद किया जा रहा है। आपको बता दे कि शाहरुख अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं। जिसके कारण वह अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस से जुड़ते रहते हैं और उनके सवालों का जवाब देते हैं।

शाहरुख से #asksrk सेशन के दौरान एक यूजर ने चौथे बच्चे के बारे में पूछा। यूजर ने लिखा- ओह माय गॉड... ओह माय गॉड... मुझे याद है मैंने एक सपना देखा था कि तुम चौथा बच्चा चाहते हो। यह बहुत पागलपन भरा था और बहुत स्वीट भी। शाहरुख ने यूजर के सवाल का जवाब देते हुए लिखा - ओह माय गॉड ओह माय गॉड बेहतर होगा कि मैं अबराम के कपड़े बचा कर रखूं अगर कहीं तुम्हारा सपना सच हो गया तब ये काम आएंगे।

OMG OMG I JUST REMEMBERED I HAD THIS DREAM WHERE YOU WERE EXPECTING YOUR 4TH CHILD IT WAS SO CRAZYY AND SWETTTT #AskSRK