PHOTO: पापा शाहरुख से कम नहीं हैं अबराम, शर्टलेस फोटो से मचाया धमाल

बॉलीवुड के रोमांटिक किंग खान यानी शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम की एक ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल, इस फोटो में अबराम पहली बार शर्टलेस दिख रहे हैं। अबराम के साथ एक प्यारी सी लड़की भी नजर आ रही है। दोनों ही बच्चे कैमरे पर पोज देते दिख रहे हैं। वैसे शाहरुख सोशल मीडिया पर अबराम की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं जिस वजह से अबराम छोटे होकर भी लाइमलाइट में रहते हैं

बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही अबराम का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो अपने स्कूल के फंक्शन में परफॉर्म करते नजर आए थे।

अबराम का डांस देखने उनके पिता शाहरुख खान, मां गौरी खान, भाई आर्यन खान और बहन सुहाना पहुंचीं थी। इन चारों के साथ स्टेडियम पर मौजूद लोगों ने अबराम का यह क्यूट डांस एन्जॉय किया। खासकर सुहाना और शाहरुख, अबराम के डांस परफॉर्मेंस के दौरान खुद भी थिरकते दिखाई दिए। इसी फंक्शन में अभिषेक बच्चन और एश्वर्या राय की बेटी आराध्या ने भी डांस किया।

