VIDEO: पापा के गाने पर थिरके अबराम, डांस करने से खुद को रोक नहीं पाए शाहरुख

बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे अबराम खान ने मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित एनुअल डे में हिस्सा लिया। अबराम ने स्टेज पर परफॉर्मेंस दी, जिसे देखने उसके सेलेब्रिटी पेरेंट्स पहुंचे। शाहरुख के एक फैनक्लब ने अबराम के स्टेज परफॉर्मेंस का क्यूट वीडियो शेयर किया है। इसमें अबराम और उनके बाकी साथी तारा बने हैं और एक गाने पर थिरकते नजर आ रहे हैं।

अबराम का यह डांस देखने उनके पिता शाहरुख खान, मां गौरी खान, भाई आर्यन खान और बहन सुहाना पहुंचीं थी। इन चारों के साथ स्टेडियम पर मौजूद लोगों ने अबराम का यह क्यूट डांस एन्जॉय किया। खासकर सुहाना और शाहरुख, अबराम के डांस परफॉर्मेंस के दौरान खुद भी थिरकते दिखाई दिए। इसी फंक्शन में अभिषेक बच्चन और एश्वर्या राय की बेटी आराध्या ने भी डांस किया।

It cannot get cuter than this.



Watch #AbRam dance to daddy @iamsrk’s song. pic.twitter.com/u6i1MGM1qC