The Lion King: शाहरुख खान ने शेयर की अपने 'सिंबा' की झलक

सुपरस्टार शाहरुख खान ने गुरुवार को अपने बेटे आर्यन खान को आने वाली फिल्म 'द लायन किंग' से सिम्बा के रुप में प्रस्तुत करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। डिजनी के लाइव-एक्शन फिल्म के हिंदी संस्करण के प्रोमोशनल वीडियो को शाहरुख ने ट्वीट किया है जहां आर्यन मुफासा के बेटे सिम्बा के रुप में, अपना परिचय देते सुनाई दे रहे हैं। मुफासा के किरदार को अपनी आवाज देने वाले शाहरुख ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “मेरा सिम्बा।”

शाहरुख के करीबी दोस्त और फिलमकार करण जौहर ने इस पर ट्वीट किया है कि वह आर्यन की आवाज को सुनकर उत्तेजित हो गए। करण ने ट्वीट किया, “मेरे उत्तेजना के लिए माफी! लेकिन आर्यन हमारे परिवार में पहले पैदा हुआ है और सिर्फ उसकी आवाज को सुनकर ही मैं बेहद उत्साहित हूं! और बिना पक्षपात के वह सुनने में काफी अच्छा लग रहा है।”

Pardon my excitement! But Aryan is the first born in our family!!! And even just hearing his voice has made me so so excited !!!!! And without a bias he sounds amazing!!!!!👍👍👍👍👍 https://t.co/9WEqM5LmVD