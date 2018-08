इन तीन हसीनाओं के साथ शाहरुख ने बिताई शाम, इस काम के लिए आए साथ

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपने रोमांटिक अंदाज के लिए काफी फेमस हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है। इसमें वो अकेले नहीं हैं बल्कि करीना कपूर, करिश्मा कपूर और शर्मिला टैगोर भी साथ नजर आ रही हैं। शाहरुख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'इन खूबसूरत महिलाओं के साथ एक शानदार शाम'। फोटो देखकर आप भी शायद यही समझेंगे कि ये फोटो शायद किसी पार्टी या फंक्शन की है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तीनों अदाकारा शाहरुख के साथ एक ऐड शूट के सिलसिले में नजर आईं थीं।

What a lovely evening with these elegant ladies. The benefits of being in a tub with Lux soap! Thanks @lux_india pic.twitter.com/Ozjw9UbaGt