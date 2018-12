जानें आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाहरुख खान बोले, 'स्टारडम हावी हो गया है'

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का कहना है कि उन्हें लगता है कि उनका स्टारडम इतना ज्यादा हावी हो गया है कि लोग उन्हें एक नॉर्मल रोल में देखना पसंद नहीं करते। शाहरुख ने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टारडम में मैंने खुद को खो दिया। जब मैं एक रोमांटिक हीरो बना तो महिलाओं ने मुझे अपने ख्वाबों में बहुत ज्यादा खूबसूरत पाया लेकिन मैं वैसा नहीं था। फिर मैंने क्यूपिड का किरदार प्ले किया, आइटम नंबर किए, लवर ब्वॉय बना। इस वजह से अब यदि आप मुझे नॉर्मल किरदार में देखना चाहते हैं तो मैं अब वैसा नहीं रहा।'



बता दें कि आनंद एल राय के निर्देशन में बनी शाहरुख की फिल्म 'जीरो' शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म 'जीरो' के जरिए शाहरुख खान दर्शकों के बीच अपना जादू चलाने में कामयाब नहीं रहे हैं। फिल्म दो दिनों में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के अनुरूप कारोबार नहीं कर सकी है।

जीरो ने पहले दिन 20.14 करोड़ की शानदार कमाई की थी। हालांकि, शाहरुख के रिकॉर्ड को देखते हुए ये कमाई कम मानी जा रही थी और अब तो दूसरे दिन की कमाई की भी जानकारी सामाने आ गई है। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे दिन करीब 18.22 करोड़ का बिजनेस किया है। तो कुल मिलाकर 2 दिन में फिल्म ने भारत में 38.36 करोड़ की कमाई कर ली है।

#Zero slips on Day 2... Biz should’ve witnessed solid growth on Day 2 after an underwhelming Day 1, but is struggling at the BO... Decline on Day 2 [vis-à-vis Day 1]: 9.53%... Fri 20.14 cr, Sat 18.22 cr. Total: ₹ 38.36 cr. India biz.