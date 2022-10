Koffee with Karan 8 में पठान को प्रमोट करेंगे शाहरुख? होस्ट करण जौहर ने कहा ये

Pathan promotion in Koffee with Karan 8: टीवी के जाने सिलेब्रिटी टॉक शो कॉफी विद करण का सीजन 7 काफी हिट रहा। शो पर कई हैरान करने वाले खुलासों के साथ कॉफी अवॉर्ड्स का गेम मजेदार रहा। अब इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि करण जल्द ही इस शो के नए सीजन, Koffee with Karan 8 को लेकर लौटेंगे। इस शो के नए सीजन का सिनेप्रेमियों को भी इंतजार है। बहरहाल दर्शकों को नए सीजन में शाहरुख को एक बार फिर से देखने और उनकी बेहतरीन हाजिर जवाबी सुनने का मौका मिल सकता है।

शाहरुख को Koffee with Karan सीजन 8 में इंवाइट करने पर बोले करण

जानकारी के लिए बता दें हाल ही में ऑर्गनाइज किए गए ग्लोबल डिज्नी इवेंट डी 23 एक्स प्रो में इस बात का जिक्र किया गया था कि जल्द ही करण कॉफी विद करण शो के नए सीजन के साथ वापस लौट रहे हैं। करण ने सीजन 7 में इस बारे में बात भी की थी कि वह चाहते हैं शाहरूख फिर से इस शो के अगले सीजन में शिरकत करें। करण ने ये भी कहा, शाहरुख को नए सीजन में लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, उनके कई बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। और शो पर उनकी प्रेजेंस वाकई जादुई होती है।

बता दें इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शाहरुख करण के शो पर अपकमिंग फिल्म पठान को प्रमोट करते दिख सकते हैं। शाहरुख के अलावा करण ने रणबीर कपूर का भी नाम लिया उन्होंने कहा कि वह उन्हें भी अगले सीजन में आने के लिए मनाने की कोशिश करूंगा। बता दें रणबीर जब कॉफी विद करण सीजन 7 में पहुंचे थे उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि वह दोबार कॉफी विद करण शो पर नहीं आएंगे।

शाहरुख के साथ गौरी भी पहुंची थी करण के शो पर

कॉफी विद करण शो के सीजन 7 में 12 एपिसोड्स शामिल थे। और इस शो पर करीब 26 सेलेब्स गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। इस शो के कंटेंट ने खूब सुर्खियां बंटोरी। शो पर शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने भी शिरकत की थी। गौरी ने बेटे आर्यन खान के जेल जाने को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया था कि ये उनके जीवन सबसे बुरा समय था।

पठान में शाहरुख के किरदार के चर्चे

हाल ही में शाहरुख रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र में कैमियो रोल में नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है। अब शाहरुख अगली बड़ी फिल्म ‘पठान’ है। ये फिल्म 25 जनवरी, 2023 में रिलीज होने जा रही है। शाहरुख खान की इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में जॉन विलेन के रोल में दिखाई देंगे।