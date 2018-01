शाहरुख ने रिलीज किया 'जीरो' का टीजर, लोगों ने किए ऐसे भद्दे कमेंट्स

साल 2018 की शुरुआत के साथ ही शाहरुख खान ने अपने फैन्स को एक खास गिफ्ट दिया है। दरअसल, सोमवार को शाहरुख ने अपनी नई फिल्म का टाइटल अनाउंस किया। शाहरुख की फिल्म का नाम है जीरो। बता दें कि जैसे ही फिल्म का टाइटल, टीजर और फर्स्ट लुक सामने आया लोगों ने सोशल मीडिया पर शाहरुख को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

पढ़ें यूजर्स के रिएक्शन्स

Naming his next movie #ZERO is a smart move by SRK. He'll get free publicity throughout the year by petrol pump attendants who'll say 'Sir zero dekhna' — P.R. (@pr_akash_raj) January 1, 2018

After the #Padmavat verdict, SRK named his movie #ZERO so that the censor board cannot add, subtract, multiply, divide. Anything — salahuddin khan (@salahuddin_786) January 2, 2018

बता दें कि शाहरुख पहली बार ऐसे किरदार में नजर आए हैं। इस फिल्म में शाहरुख बौने (ड्वार्फ) का किरदार निभा रहे हैं। जबकि इससे पहले वो रोमांटिक और सीरियस रोल ही करते नजर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 21 दिसंबर 018 को रिलीज होगी। फिल्म को डायरेक्टर आनंद एल रॉय डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख के साथ-साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा हैं।

