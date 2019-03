एसिड अटैक पीड़ितों से मिले शाहरुख खान, तस्वीर शेयर कर लिखी ये बात

शाहरुख खान रियल लाइफ में एक जेंटलमैन हैं। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते हैं। अब हाल ही में शाहरुख, एसिड अटैक के पीड़ितों से मिले। इस दौरान की उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल, शाहरुख मीर फाउंडेशन गए थे और वहां पर उन्होंने एसिड अटैक के पीड़ितों के साथ समय बिताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीर फाउंडेशन की शुरुआत शाहरुख खान ने 2017 में की थी। इस फाउंडेशन का उद्देश्य एसिड अटैक पीड़ितों को सशक्त करना है।

शाहरुख खान ने इस मीटिंग की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इन बहादुर लड़कियों के लिए प्राथना करें। भगवान इनकी जिंदगी की नई शुरुआत में इनका साथ दें....इंशाअल्लाह।

All of u please put ur hands in prayer...and say Bhagwan inki zindagi ki nayi shuruaat mein...inpar karam karna...May God have mercy on them...Insha Allah. These r my sisters & need ur prayers for recovery, without distinguishing between the mode of prayer https://t.co/JjE8ZM08mX