शाहरुख खान ने हासिल की एक और उपलब्धि, द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन ने दी डॉक्टरेट की उपाधि

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। शाहरुख खान को ये डिग्री फिलांथ्रोपी विषय में मिली है। शाहरुख खान ने यह तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इससे पहले शाहरुख को द यूनिवर्सिटी ऑफ़ बेडफोर्डशायर और द यूनिवर्सिटी ऑफ़ एडिनबर्ग से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। गुरुवार को 350 स्टूडेंट के बीच में शाहरुख को यह उपाधि दी गई।

शाहरुख खान ने डिग्री लेते हुए तस्वीर पोस्ट की है, और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को शुक्रिया कहा है। शाहरुख ने लिखा कि इस सम्मान के लिए शुक्रिया! यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ... ग्रैजुएट होने वाले विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं। ये मेरी मीर फाउंडेशन की टीम को निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। इस पोस्ट को देखने के बाद फैन्स शाहरुख खान को बधाइयां दे रहे हैं।

Thank u for the honour @universityoflaw & my best wishes to the graduating students. It will encourage our team at @MeerFoundation to strive ‘selfishly’ to share more. pic.twitter.com/IBI1I6UlFY