गौरी ने जीता 'डिजाइन पर्सन ऑफ द ईयर' अवार्ड, खुश हुए शाहरुख खान ने कुछ ऐसे लिए वाइफ के मजे तो यूजर्स भी कहने लगे ये बात

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और डिजाइनर गौरी खान को बीडब्लयु फ्यूचर ऑफ डिजाइन एंड समिट अवार्ड्स 2019 में डिजाईन पर्सन ऑफ दि ईयर का खिताब से सम्मानित किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बी.डब्ल्यू फ्यूचर ऑफ़ डिज़ाइन समिट एंड अवार्ड्स 2019 में डिजाइनरों, आर्किटेक्ट्स, इनोवेटर्स और व्यवसायों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रोटोटाइप और तैयार डिज़ाइन को सम्मानित किया जाता है। इस बार श्रेणी में गौरी खान को सम्मानित किया गया है। वाइफ गौरी की इस उपलब्धि के बारें में सुनकर बेहद खुश हुए और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया। लेकिन शाहरुख का यह ट्वीट इनता फनी और मजाकिया है कि लोग इसे देखने के बाद लोग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।

शाहरूख ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 'वो कहते हैं कपड़े आदमी को नहीं बनाते...आदमी कपड़ों को बनाता है..लेकिन सच यह है कि जो कुछ भी आदमी को बनाता है वो औरत द्वारा बनाया जाता है। हालांकि बाजीगर वाली जीन्स मजेदार थी"। गौरी ने करियर की शुरूआत शाहरुख खान के फैशन डिजाइनर के रूप में की थी और बाजीगर फिल्म के लिए उनके कपड़े भी तैयार किए थे। शाहरुख के इस ट्वीट के फैंस खूब मजे ले रहे हैं और लगातार ट्वीट करते हुए बाजीगर फिल्म को याद कर रहे हैं।

They say clothes don’t maketh the man...the man maketh the clothes etc...but the truth is whatever makeths the man is maketh by the woman!! Though have to add the Baazigar jeans were quite a riot!! https://t.co/DFXuIVD9Jb

It was cool look Shah Rukh totally cool 😉

Loved the jeans thanks to Gauri Ma'am we got this amazing look in Yeh kaali kaali aankhen.

This Baazigar look is still amazing as it was in 90s too perfect for dance with Kajol. Those were golden times ❤



Love to you and Gauri. pic.twitter.com/ydVx5iPJGK