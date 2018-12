शाहरुख खान की Zero ऑनलाइन हुई लीक ! ट्विटर पर वायरल हुई फिल्म

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) स्टारर फिल्म 'जीरो' (Zero) आज देशभर में रिलीज हुई। फिल्म की रिलीज के साथ ही इसके लीक हो जाने की खबर सामने आई है। वैसे आपको बता दें कि फिल्म लीक के मामले में तमिल रॉकर्स TamilRockers) और टोरेंट (Torrent) जैसी वेबसाइट्स का नाम सामने आता है लेकिन इस बार इस मामले में इन वेबसाइट का नाम नहीं है। इस बार ट्विटर यह फिल्म लीक हुई है।

ट्विटर पर फर्जी अकाउंट बनाकर इस फिल्म को फैंस के बीच करने की कोशिशें की जा रही हैं। ट्विटर पर फेक एकाउंट्स से फिल्म सीन्स सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि एक फेक ट्विटर अकाउंट ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग से इसके एक सीन को पहले ही लीक कर दिया। लीक हुई ट्विटर पर मनोज बाजपेयी और आमिर खान फैन के नाम से अकाउंट बनाकर शाहरुख खान के एंट्री सीन को देखा जा रहा है।

Folks please note there are fake handles with positive and negative reviews of #Zero being attributed to me. I haven’t seen the film yet. My review will be out tomorrow. https://t.co/CjGUZzyT9D