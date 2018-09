Video: शाहरुख खान के बेटे अबराम ने ऐसे फोड़ी दही-हांडी, देखकर हो जाएंगे फिदा

कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में काफी चपह पहल नजर आ रहा है। जन्माष्टमी के दिन दही-हांडी को लेकर भक्तों में काफी क्रेज है। बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने अंदाज में जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं। मुबंई में जगह-जगह दही-हांडी फोड़ने का स्पेशल शो हो रहे हैं। जिसमें बॉलीवुड हस्तियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने भी अपने बेटे अबराम के खास जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। वहीं अबराम भी दही हांडी तोड़ते दिखाई दिए जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

ही-हांडी उत्सव मनाते हुए शाहरुख की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। बता दें कि हर त्यौहार की तरह इस बार भी शाहरुख के घर के बाहर फैन्स इकट्ठा हुए थे। शाहरुख ने अपनी छत से न सिर्फ उन्हें बधाई दी बल्कि बेटे अबराम के साथ मटकी भी फोड़ी। इस दौरान शाहरुख और अबराम के साथ गौरी खान भी मौजूद थीं।

Video: दही हांडी फोड़ने में आगे निकला शिल्पा का बेटा,शाहरुख को दी मात

शाहरुख ने अपने बंगले मन्नत में पत्नी गौरी खान और सबसे छोटे बेटे अबराम के साथ जन्माष्टमी का जश्न मनाया है। बता दें कि शाहरुख खान ने सुबह ही अपनी तस्वीरों को ट्विटर सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं।

Happy Janmashtami to everyone. May the msg of love and happiness spread far and wide today and forever. pic.twitter.com/X856j97FZt