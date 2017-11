VIRAL VIDEO: आराध्य के बर्थडे पर किंग खान और जूनियर बच्चन बन गए बच्चे, झूलने लगे झूला...देखें

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की पोती और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या बच्चन 6 साल की हो गई हैं। वैसे तो आराध्या का बर्थडे 16 नवंबर को आता है, लेकिन उनकी बर्थडे की ग्रांड पार्टी दो दिन बाद रखी गई, जिसमें फिल्मी जगत के कई नामी सितारे शिरकत करते दिखाई दिए। शनिवार की रात रखी गई इस पार्टी में आराध्या के फ्रेंड और आमिर खान के बेटे आजाद राव खान शामिल हुए। वहीं किंग खान भी अबराम के साथ पार्टी में नजर आए।

T 2716 - And as for this little bundle .. he wanted the fluffy 'buddhi ka baal' cone .. so we took him to the stall made one for him and the joy of getting it is just priceless .. Abram, jr Shahrukh .. delectable !! pic.twitter.com/8SMF9YsH7p