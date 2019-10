शाहरुख खान का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल, दूरदर्शन पर एंकरिंग करते आ रहे नजर

शाहरुख खान का अगले महीने बर्थडे है। उनके फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म या किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकते हैं। जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाहरुख खान पिछले कुछ समय से फिल्मों में नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर वे काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में शाहरुख खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे दूरदर्शन चैनल पर एंकरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, ट्विटर पर एक हैशटैग चल रहा है #1MonthForSRKDay. इसी के चलते ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान एक टीवी एंकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक महिला भी हैं जो शाहरुख से कहती नजर आ रही हैं कि अब कुमार सानू परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस पर शाहरुख खान पूछते हैं कि ये वही कुमार सानू हैं न जो किशोर कुमार की तरह गाने के लिए महशहूर हैं? इस पर महिला एंकर कहती हैं कि कुमार सानू का अंदाज अलग है इस बात का पता आपको उनकी परफॉर्मेंस के बाद लग जाएगा। इतने में कुमार सानू स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए आ जाते हैं।

#ShahrukhKhan as a tv anchor for a singing programs of #Doordarshan. #srk #shahrukh @memorable_90s pic.twitter.com/MMyIK3PERG