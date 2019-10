दीपिका को फोन करना भूले शाहरुख, एक्ट्रेस ने ट्वीट कर कही ये बात

अभिनेता शाहरुख खान एक खास काम में इस कदर व्यस्त हो गए कि वह अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को कॉल करना भूल गए। इसके बाद दीपिका को सोशल मीडिया ट्वीट कर शाहरुख को इस बात की याद दिलानी पड़ी।

दरअसल शाहरुख ने सोमवार को ट्विटर पर अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की और इसके साथ लिखा, 'पूरी रात अपनी लाइब्रेरी की सफाई की। थोड़ा सा जर्जर, किताबों की महक, धूल और खुशियां...।'

Did an all nighter...cleaning up my library. A bit shabby & smelling of books, dust and happiness... pic.twitter.com/bRoVDRkRnO