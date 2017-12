इस सुपरहीरो को पछाड़ शाहिद कपूर बने 'सबसे सेक्सी एशियाई शख्स'

ब्रिटेन के साप्ताहिक अखबार 'ईस्टर्न आई के सालाना पोल में बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर को दुनिया में ''सबसे सेक्सी एशियाई शख्स के तौर पर चुना गया है। हाल में पुरस्कार से सम्मानित 'उड़ता पंजाब' फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सराहे गए 36 साल के शाहिद ने इस पोल में बॉलीवुड अभिनेता हृतिक रोशन और ब्रिटिश-पाकिस्तानी गायक जायन मलिक को मात दी। ऋतिक लगातार तीन साल से इस पोल में दूसरे पायदान पर आ रहे हैं जबकि पिछले साल के विजेता जायन इस साल तीसरे पायदान पर रहे।

शाहिद ने अखबार को बताया कि मुझे वोट देने वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं यह टैग मिलने से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा, ''मेरा मानना है कि सेक्सी का मतलब सिर्फ शारीरिक तौर पर ही नहीं है, बल्कि यह जिंदगी के मानसिक पहलुओं से भी जुड़ा है। यह उन सभी प्रशंसकों के लिए है जिन्होंने मुझे प्यार दिया और मेरा समर्थन किया। शाहिद जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में नजर आने वाले हैं।

Sexiest Man Alive, 2017!!!

WOW!! Thank you guys!! It’s all made possible because of your love & support.

Love you all!!

Thanks @EasternEye & @AsjadNazir #AsjadNazirSexyList2017 https://t.co/cvftzRoma2