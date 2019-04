'कबीर सिंह' का टीजर रिलीज, शाहिद कपूर का बोल्ड अवतार देख चौंक जाएंगे

शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म 'कबीर सिंह' का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में शाहिद का जबरदस्त गुस्से वाला बोल्ड अवतार देखने को मिल रहा है। बता दें कि 'कबीर सिंह' साउथ की सुपरहिट फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' का ऑफीशियल रीमेक है, जिस कारण हर कोई इसके लिए उत्साहित है। कियारा अडवाणी भले ही कुछ सेकेंड के लिए फ्रेम में दिखीं, लेकिन उन्होंने बिना बोले जो एक्सप्रेशन दिए वो काफी जबरदस्त हैं। शाहिद कपूर ने फिल्म का टीजर शेयर करते हुए लिखा, 'मैं बिना मतलब का बागी नहीं हूं.... ये मैं हूं...'

I’m not a rebel without a cause. This is ME ! #kabirsingh https://t.co/IFjTuIJoWG