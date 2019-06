Box Office Collection: शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' ने पहले दिन कमाए इतने करोड़

शाहिद कपूर और कियारा अडवाणी स्टारर 'कबीर सिंह' शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और अब फिल्म के पहले दिन की जानकारी भी सामने आ गई है। दरअसल, तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 20.21 करोड़ रूपयों की कमाई कर ली है।

#KabirSingh is terrific on Day 1... Emerges Shahid Kapoor’s biggest opener [surpasses *Day 1* biz of #Padmaavat : ₹ 19 cr]... Biggest *non-holiday* opening day of 2019 [surpasses #TotalDhamaal : ₹ 16.50 cr]... Is a craze amongst the youth... Fri ₹ 20.21 cr. India biz.

बता दें कि ये फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इसके साथ ही शाहिद की ये सबसे बड़ी ओपनर फिल्म है।

Top 5 *Day 1* biz... 2019 releases...

1. #Bharat ₹ 42.30 cr [Wed]

2. #Kalank ₹ 21.60 cr [Wed]

3. #Kesari ₹ 21.06 cr [Thu]

4. #KabirSingh ₹ 20.21 cr [Fri]

5. #GullyBoy ₹ 19.40 cr [Thu]

NOTE: #KabirSingh is the *only* film in this list to have the traditional Friday release.