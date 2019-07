शाहिद-कियारा की 'कबीर सिंह' ने किया धमाल, फिल्म ने कमाए 200 करोड़

बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म 'कबीर सिंह' ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है।

बता दें कि शाहिद कपूर की फिल्म 'कबीर सिंह' 21 जून को रिलीज हुई थी। यह फिल्म तेलुगु की सुपर हिट फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' की रीमेक है। यह फिल्म 3123 स्क्रींस पर रिलीज़ हुई है। 'कबीर सिंह' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म करती नजर आ रही है। फिल्म ने पहले सप्ताह में 134 करोड़ की शानदार कमाई की थी।

#KabirSingh is 200 Not Out 🔥🔥🔥... Hits double century at the BO, but shows no signs of fatigue... [Week 2] Fri 12.21 cr, Sat 17.10 cr, Sun 17.84 cr, Mon 9.07 cr, Tue 8.31 cr, Wed 7.53 cr. Total: ₹ 206.48 cr. India biz.