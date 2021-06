42 साल के दिग्गज मुक्केबाज डिंको सिंह के निधन पर शाहिद कपूर ने जताया दुख, करना चाहते हैं बायोपिक

दिग्गज मुक्केबाज डिंको सिंह का 42 साल की उम्र में गुरुवार को लिवर कैंसर से निधन हो गया। 2017 से उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। डिंको सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। इसी कड़ी में शाहिद कपूर ने भी दिवंगत मुक्केबाज को श्रद्धाजंलि दी।

ट्वीट में क्या लिखा

शाहिद कपूर ने ट्वीट किया कि ‘पद्मश्री डिंको सिंह बेहतरीन मुक्केबाजों में से एक थे। एक अवॉर्ड विजेता खिलाड़ी जिन्होंने कई बार देश का नाम ऊंचा किया। वह हमेशा युवाओं के प्रेरणा रहेंगे। उनके परिवार वालों के प्रति मेरी सच्ची संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले।‘

Padma Shri Dingko Singh was one of the finest boxers, an award winning sports person who's brought glory to our nation several times. He will always remain a source of inspiration for the young generations.

My sincere condolences to his dear ones. May his soul rest in peace 🙏🏼